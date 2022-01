Covid in Campania | oggi 17 667 positivi e cinque morti | l' indice di contagio cala al 16 | 84% ma aumentano ancora i ricoveri

(Di domenica 16 gennaio 2022) Diminuiscono i nuovianche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 17.667su 104.906...

Sono 17.667 i nuovi positivi alin, su 104.906 test - antigenici e molecolari - esaminati: il tasso di incidenza è in calo, al 16,84% contro il 18,46 del giorno precedente e ...Dall'inizio della pandemia, insono stati registrati 841.750 positivi al, 8.713 decessi e 583.831 dimessi/guariti. Al momento, risultano essere positivi al virus 249.206 cittadini ...Il tasso scende al 17,9% ieri era 18,8%. L'isola è all'ottavo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 26.773 casi, al secondo posto la Campania con 17.677 casi, al terzo L'Emilia ...Sono 8.521 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 45.578 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 9.292. Il tasso di positività scende al 17,9% ieri era 18,8% ...