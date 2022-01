Coppa Italia, Allegri e Kean saltano Juventus-Sampdoria: il motivo (Di domenica 16 gennaio 2022) La Juventus è attesa dalla sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, valida per gli ottavi di finale della competizione. I bianconeri, però, non saranno guidati da Massimiliano Allegri dalla panchina, e non potranno contare sull’apporto di Moise Kean in campo. Il motivo risiede nelle squalifiche che gravano sui due. Il tecnico livornese, infatti, era stato espulso nella sua ultima apparizione in Coppa Italia, che risale alla sua precedente esperienza sulla panchina bianconera, e in particolare alla sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta nel 2019, quando venne espulso nel primo tempo. L’attaccante azzurro, invece, ha rimediato un cartellino rosso nella partita di Carabao Cup dello scorso 24 agosto contro l’Huddersfield, quando ancora ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Laè attesa dalla sfida dicontro la, valida per gli ottavi di finale della competizione. I bianconeri, però, non saranno guidati da Massimilianodalla panchina, e non potranno contare sull’apporto di Moisein campo. Ilrisiede nelle squalifiche che gravano sui due. Il tecnico livornese, infatti, era stato espulso nella sua ultima apparizione in, che risale alla sua precedente esperienza sulla panchina bianconera, e in particolare alla sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta nel 2019, quando venne espulso nel primo tempo. L’attaccante azzurro, invece, ha rimediato un cartellino rosso nella partita di Carabao Cup dello scorso 24 agosto contro l’Huddersfield, quando ancora ...

