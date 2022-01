Oroscopo del Sud, edizione serale: Cancro, Toro e Acquario, evitate le discussioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Vediamo insieme le previsioni dell'Oroscopo per stasera, sabato 15 gennaio 2022, segno dopo segno. ARIETE: Focalizzando la tua attenzione su aspettative e desideri, Venere evidenzierà i punti deboli della tua attuale relazione emotiva. Non essere triste, conta sulla magia planetaria per accendere un fuoco nel tuo cuore oggi. Toro: Ci sono alcuni eventi passati che possono avere ramificazioni per il presente che possono causare noia. Ci sarà una leggera complicazione nel pomeriggio, ma sarai in grado di riconoscerla e affrontarla. Nuvole innamorate. GEMELLI: La Luna Giusta parla solo di libertà, amore, sensualità da gratificare e spese da sostenere attraverso una grande libertà e autonomia. Organizza la tua giornata e quella del partner di conseguenza in un modo speciale. Cancro: Non incoraggiare la discussione in amore: saresti dei ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022) Vediamo insieme le previsioni dell'per stasera, sabato 15 gennaio 2022, segno dopo segno. ARIETE: Focalizzando la tua attenzione su aspettative e desideri, Venere evidenzierà i punti deboli della tua attuale relazione emotiva. Non essere triste, conta sulla magia planetaria per accendere un fuoco nel tuo cuore oggi.: Ci sono alcuni eventi passati che possono avere ramificazioni per il presente che possono causare noia. Ci sarà una leggera complicazione nel pomeriggio, ma sarai in grado di riconoscerla e affrontarla. Nuvole innamorate. GEMELLI: La Luna Giusta parla solo di libertà, amore, sensualità da gratificare e spese da sostenere attraverso una grande libertà e autonomia. Organizza la tua giornata e quella del partner di conseguenza in un modo speciale.: Non incoraggiare la discussione in amore: saresti dei ...

