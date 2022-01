Formazioni ufficiali Juventus-Udinese | Serie A 2021 2022

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ledi, match valido per la 22esima giornata della. I ragazzi di Max Allegri sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter in Supercoppa e andranno a caccia di tre punti per provare ad agganciare la zona Champions. La formazione friulana, invece, arriva dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta (2-6). Queste le scelte dei due allenatori.: SportFace.

Advertising

zazoomblog : Formazioni ufficiali Betis-Siviglia Copa del Rey 2021-2022 - #Formazioni #ufficiali #Betis-Siviglia - infoitsport : DIRETTA Serie A, Salernitana-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE - infoitsport : Salernitana-Lazio, formazioni ufficiali: Gondo-Bonazzoli dal 1'. Out Lazzari - infoitsport : Salernitana-Lazio, le formazioni ufficiali - infoitsport : Salernitana-Lazio: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

16.29 Di seguito ledella sfida: Nigeria: Okoye, Ola Aina, Troost - Ekong, Omeruo, Sanusi, Ndidi, Ayodele - Aribo, Chukwueze, Simon, Awoniyi, Iheanacho. Sudan: Achrine, Elfadni,...LE, VIA! E ora andiamo a leggere i numeri della diretta di Salernitana Lazio . I padroni di casa sono il fanalino di coda della Serie A con appena 11 punti, ma reduci dalla terza ...Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese, match valido per la 22esima giornata della Serie A 2021/2022. I ragazzi di Max Allegri sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter in Supercoppa e andranno ...Bavaresi ampiamenti favoriti, complice il pessimo momento di forma degli avversari, che non vincono dal 20 novembre ed hanno perso quattro delle ultime cinque gare, viaggiando ad una media di oltre 3 ...