Valentina Boscardin, modella di 18 anni, muore per complicanze dovute al Covid: il dolore della madre (Di venerdì 14 gennaio 2022) Valentina Boscardin, modella di 18 anni e figlia della nota conduttrice brasiliana Marcia Boscardin, è morta per complicazioni legate al Covid-19. A dare la notizia, con grande dolore, è stata la madre che ha pubblicato vari post su Instagram per salutare un’ultima volta la figlia. Molti i commenti di condoglianze da parte dei fan della donna. Valentina Boscardin, nessuna patologia pregressa e 2 dosi di vaccino Valentina Boscardin era una ragazza in buona salute: non aveva patologie pregresse e si era già vaccinata per il Covid-19 con due dosi Pfizer. Per motivi che non si conoscono, la patologia ha avuto un ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022)di 18e figlianota conduttrice brasiliana Marcia, è morta per complicazioni legate al-19. A dare la notizia, con grande, è stata lache ha pubblicato vari post su Instagram per salutare un’ultima volta la figlia. Molti i commenti di condoglianze da parte dei fandonna., nessuna patologia pregressa e 2 dosi di vaccinoera una ragazza in buona salute: non aveva patologie pregresse e si era già vaccinata per il-19 con due dosi Pfizer. Per motivi che non si conoscono, la patologia ha avuto un ...

