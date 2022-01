Vogliono abbattere la statua di San Michele Arcangelo | Interviene il candidato alla Presidenza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In nome di una laicità purtroppo male intesa, Vogliono sradicare le statue simbolo della cristianità, come quella di San Michele Arcangelo. Ma non tutti restano a guardare e scattano le proteste. La vicenda ha scatenato un dibattito in cui si sono riportate al centro le radici cristiane che dovrebbero essere patrimonio comune. L’accusa contro San Michele L'articolo Vogliono abbattere la statua di San Michele Arcangelo Interviene il candidato alla Presidenza proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In nome di una laicità purtroppo male intesa,sradicare le statue simbolo della cristianità, come quella di San. Ma non tutti restano a guardare e scattano le proteste. La vicenda ha scatenato un dibattito in cui si sono riportate al centro le radici cristiane che dovrebbero essere patrimonio comune. L’accusa contro SanL'articololadi Sanilproviene da La Luce di Maria.

