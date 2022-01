(Di mercoledì 12 gennaio 2022) I rilievi dei carabinieri I rilievi, come racconta la Gazzetta del Sud, 'sono stati eseguiti dai Carabinieri, in particolare, del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica, che sono ...

Advertising

cronaca_news : Statale 106, scontro tra tre auto tra Riace e Stignano: un morto e cinque feriti - ilquotidianoweb : #Tamponamento sulla vecchia #statale106 nel #Cosentino, morta una #donna #ilquotidianoweb - Soverato : Rimuovere Simonini e di nominare al suo posto Roberto Occhiuto Commissario Straordinario per la Statale 106 - retewebitalia : Statale 106, violento incidente nella locride: un morto e cinque feriti - #retewebitalia #news #oggi #italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Statale 106

Un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata martedì, 11 gennaio, sullain un tratto compreso tra i comuni di Riace e Stignano, nella Locride. A perdere la vita un quarantasettenne di Bovalino , deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Tre le auto ...AMENDOLARA(CS)/ Un incidente mortale si è verificato questa mattina sul tracciato della vecchia stradaionica (oggi strada provinciale 153) in contrada Tarianni di Amendolara. Due i mezzi coinvolti, una Fiat 126 ed un furgone. A seguito dell'impatto, la Fiat 126 è finita fuori strada e la ...Un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla statale 106 in un tratto compreso tra i comuni di Riace e Stignano, nella Locrid ...Una Fiat 126 guidata da una donna si è scontrata con un furgone ed è finita fuori strada. Inutili i soccorsi AMENDOLARA (CS) – Un grave incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull ...