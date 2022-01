Sole 24 Ore – Inter, da Oaktree prestito Pik: interesse alti. I dettagli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovi dettagli sul prestito di Oaktree ad Inter L’edizione odierna del Sole 24 Ore, svela ulteriori dettagli del prestito che Oaktree ha fatto all’Inter. Nel particolare il quotidiano, ha svelato quelli che sono i tassi di Interesse e la modalità con cui è avvenuto il prestito. “Si tratterebbe infatti di un finanziamento cosiddetto Pik, cioè «Payment in kind» con scadenza nel 2024 e con Interessi superiori al 10 per cento. In questa tipologia di prestito gli Interessi vengono accumulati nel tempo e il pagamento avviene alla scadenza dei 3 anni: considerando quindi i 275 milioni di euro di finanziamento, la somma totale lievita prima a 302,5 ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) NuovisuldiadL’edizione odierna del24 Ore, svela ulterioridelcheha fatto all’. Nel particolare il quotidiano, ha svelato quelli che sono i tassi diesse e la modalità con cui è avvenuto il. “Si tratterebbe infatti di un finanziamento cosiddetto Pik, cioè «Payment in kind» con scadenza nel 2024 e conessi superiori al 10 per cento. In questa tipologia digliessi vengono accumulati nel tempo e il pagamento avviene alla scadenza dei 3 anni: considerando quindi i 275 milioni di euro di finanziamento, la somma totale lievita prima a 302,5 ...

IL SOLE 24 ORE - L'Inter di Zhang a lavoro per la collocazione del nuovo bond che sarà da 425 milioni Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore. l'Inter ha definito l'entità dell'emissione per rifinanziare il debito ed è a lavoro con Goldman Sachs e Rotschild per la collocazione del nuovo bond che sar ...

Inter, definito il nuovo bond: sarà un'operazione da 425 mln L'idea del club, in fatto di tempistiche, sarebbe quella di chiudere l'operazione entro la fine di gennaio ma è possibile che il tempo necessario sia maggiore ...

