C'è posta per te: annunciato il primo ospite di sabato 15 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Maria De Filippi torna con C'è posta per te, sabato 15 gennaio in prima serata su Canale 5, per la seconda puntata di questa 25esima stagione del suo people show. La puntata di esordio, della scorsa settimana, ha subito vinto il confronto, in termini di auditel, con Carlo Conti, che su Rai 1 proponeva la prima puntata di Tali e quali. Nonostante un leggero calo rispetto alla prima puntata del 2021, in termini di numero di telespettatori, ma in aumento in termini di share, le storie raccontate da Queen Mary sono state seguite, in media, da 5.953.000 telespettatori pari al 29,16% dei televisori accesi nella fascia oraria serale. Due milioni in più rispetto al programma di Conti, che ha sfiorato i 4 milioni. Can Yaman ospite di C'è posta per te Una delle due sorprese in programma sabato ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Maria De Filippi torna con C'èper te,15in prima serata su Canale 5, per la seconda puntata di questa 25esima stagione del suo people show. La puntata di esordio, della scorsa settimana, ha subito vinto il confronto, in termini di auditel, con Carlo Conti, che su Rai 1 proponeva la prima puntata di Tali e quali. Nonostante un leggero calo rispetto alla prima puntata del 2021, in termini di numero di telespettatori, ma in aumento in termini di share, le storie raccontate da Queen Mary sono state seguite, in media, da 5.953.000 telespettatori pari al 29,16% dei televisori accesi nella fascia oraria serale. Due milioni in più rispetto al programma di Conti, che ha sfiorato i 4 milioni. Can Yamandi C'èper te Una delle due sorprese in programma...

