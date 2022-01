“E vai | ho proprio goduto” Soleil Sorge | momento nerissimo al GF Vip Tutti contro | esultano

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il percorso dial GF Vip 6 sembrava correre liscio: un percorso senza intoppi in cui spesso è stata tra i concorrenti preferiti del reality, votata dal pubblico in ogni occasione, immune per volere delle opinioniste.è una delle protagoniste assolute di questa edizione almeno fino alla puntata di lunedì 10 gennaio. Quando dapprima ha avuto una discussione con Manuel Bortuzzo e poi quando il pubblico le ha preferito Nathaly Caldonazzo. Nel corso della puntata Manuel Bortuzzo ha detto la sua sue l’ha invitata in particolare a lasciare l’atteggiamento distruttivo nei confronti di: “Mi reputo una persona in grado di riuscire a pensare con la propria testa e le proprie idee e non mi faccio influenzare da un rapporto d’amore. Quello che ho visto in ...