Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Djokovic si allena e spera, giallo su dichiarazioni di viaggio - - la_vancy : RT @RaiNews: Novak Djokovic torna libero e si prepara agli Australian Open, al via il 17 gennaio, allenandosi a porte chiuse alla Rod Laver… - MasterblogBo : MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Non sarà tempestiva, nè tantomeno semplice, la decisione sul ‘caso Djokovic’ da… - Italpress : Djokovic si allena e spera, giallo su dichiarazioni di viaggio - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Djokovic si allena e spera, giallo su dichiarazioni di viaggio -… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic allena

Dopo aver vinto l'appello contro l'espulsione,è in attesa delle decisioni del ministro per l'Immigrazione australiano, Alex Hawke, che in queste ore sta studiando le carte per una ...Inoltre, c'è il 'giallo' delle false dichiarazioni di viaggio fornite daalla frontiera, appena sbarcato a Melbourne. Secondo quanto riferisce il tabloid inglese 'The Guardian', il 34enne di ...In attesa delle decisioni del ministero per l'Immigrazione australiano, Novak Djokovic si prepara agli Australian Open che prendono il via il 17 gennaio allenandosi a porte chiuse alla Rod Laver Arena ...Allegri contro l'Inter si deve inventare la difesa. Ricorso dell'Udinese per la gara con l'Atalanta. Osimhen è a Napoli. Il tennista è tornato in campo ...