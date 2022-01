Covid, chi può andare in palestra e in piscina e chi no (Di martedì 11 gennaio 2022) Si allunga l’elenco delle attività aperte al pubblico soggette a un maggiore controllo a causa dell’avanzata della variante Omicron. Non fanno eccezione le piscine e le palestre, due luoghi sotto l’attenzione del legislatore e citati nel nuovo decreto anti Covid approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale due giorni dopo.Da lunedì 10 gennaio per avere accesso alle attività sportive e ricreative all’interno delle piscine e delle palestre occorre infatti esibire il Green Pass rafforzato. Il Green Pass per i vaccinati e i guariti La certificazione verde specifica necessaria per chi attualmente vuole frequentare piscine e palestre è quella rilasciata con la vaccinazione o la guarigione dal Covid: non basterà quindi esibire il risultato di un tampone negativo, molecolare o antigenico, per avere accesso a ... Leggi su dilei (Di martedì 11 gennaio 2022) Si allunga l’elenco delle attività aperte al pubblico soggette a un maggiore controllo a causa dell’avanzata della variante Omicron. Non fanno eccezione le piscine e le palestre, due luoghi sotto l’attenzione del legislatore e citati nel nuovo decreto antiapprovato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale due giorni dopo.Da lunedì 10 gennaio per avere accesso alle attività sportive e ricreative all’interno delle piscine e delle palestre occorre infatti esibire il Green Pass rafforzato. Il Green Pass per i vaccinati e i guariti La certificazione verde specifica necessaria per chi attualmente vuole frequentare piscine e palestre è quella rilasciata con la vaccinazione o la guarigione dal: non basterà quindi esibire il risultato di un tampone negativo, molecolare o antigenico, per avere accesso a ...

