Unione Europea, il presidente David Sassoli ricoverato in ospedale (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Ildel Parlamento europeodal 26 dicembre èin una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza...

Advertising

LiaQuartapelle : La pandemia ha modificato tante nostre idee e percezioni. Tra queste: in Italia aumenta la percentuale di chi espri… - Piu_Europa : Una buona notizia. La fiducia degli italiani verso dell'Unione Europea cresce: secondo un sondaggio pubblicato ogg… - bastadegrado75 : @A69911950 @stefanoruvolo @chiccotesta È inutile, gli passi gli studi dell’UNECE (ONU) che hanno convinto anche i p… - RenatoSouvarine : RT @ItalianPolitics: Come volevasi dimostrare, la min. tedesca degli Esteri si conferma tirapiedi dei migliori governanti americani di dest… - nicolangrisano : RT @RescueMedNa: ++ Rastrellati nella notte i rifugiati accampati a Tripoli per chiedere accoglienza e ricondotti nei lager di prigionia. I… -