Ritorno in classe, il 2% degli studenti positivi dopo screening in Sardegna (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo screening dedicato agli studenti della Sardegna, iniziativa promossa dalla Regione in stretta collaborazione con i sindaci del territorio e l'Anci per il contrasto alla diffusione del Covid-19 in vista della riapertura delle scuole al termine delle festività natalizie, ha raggiunto il target 'sentinella', cioè la soglia del 50% della popolazione scolastica testata in grado di rappresentare il quadro epidemiologico generale.

