LIVE Juventus-Napoli 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Chiesa pareggia i conti

(Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dellaA 57? Ilcerca la risposta immediata, ma ci sono pochi spazi. 54? Cuadrado serve McKennie, il texano cerca Morata in area. Il pallone allontanato arriva a, più arretrato, che grazie anche al tocco di Lobotka, batte Ospina con un pallone non potentissimo, 1-1! 53?AAAAAA! 52? Mertens stava per girare al volo un pallone pericoloso arrivato da sinistra, la difesa della Juve anticipa tutto. 48? Morata! Il suo tentativo da fuori è sopra la traversa. Ci prova la punta di Allegri, circondata ultimamente dalle voci di mercato. 47? Dybala e Kulusevski si iniziano a scaldare all’altezza della panchina bianconera. 46? Inizia il secondo tempo! 21.31 Finisce il primo tempo:in vantaggio ...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - JuventusTV : La semifinale di Supercoppa Italiana Femminile è LIVE! ??FORZA #JUVENTUSWOMEN! - SkySport : Ora #JuventusNapoli LIVE, tra gli azzurri in campo anche i tre segnalati ieri dalla Asl #SkySport #SkySerieA… - SwahiliNewsSoka : LIVE: #SerieA 65' Juventus 1-1 Napoli ? Dries Mertens ? Federico Chiesa - MondoNapoli : LIVE - Pareggia la Juventus, 1-1 sul tabellino - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus

... il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,e Napoli si affrontano nel match ...Zielinski, Rrahmani e Lobotka sono arrivati a Torino con il resto della squadra per la partita in programma questa sera contro la, ma devono stare in isolamento, per decisione dell'Asl ...Termina 0-1 il primo tempo dell'Allianz Stadium. Napoli in vantaggio grazie ad un guizzo di Mertens. La Juve spinge e prova a pareggiare, il Napoli si rende pericoloso in contropiede. Squadre negli sp ...21:47 - COMINCIA LA RIPRESA! 21:31 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! 45' - Ci sarà 1 minuto di recupero. 45' - Punizione di Mertens dal limite, la palla ...