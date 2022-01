Covid: verso super green pass anche per andare in banca, da parrucchiere o estetista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Non basterà più il tampone per andare in banca, accedere a servizi della Pa o servizi personali -vedi parrucchieri o estetiste- ma sarà necessario esibire il super green pass, ovvero essere vaccinati o guariti dal Covid. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, una delle proposte uscite dalla cabina di regia e che dovrebbero approdare nel Cdm che si terrà nel pomeriggio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Non basterà più il tampone perin, accedere a servizi della Pa o servizi personali -vedi parrucchieri o estetiste- ma sarà necessario esibire il, ovvero essere vaccinati o guariti dal. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, una delle proposte uscite dalla cabina di regia e che dovrebbero approdare nel Cdm che si terrà nel pomeriggio.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il picco dei contagi dell'ondati di Covid potrebbe arrivare fra 5-10 giorni secondo le analisi di Sebastiani (Cnr).… - Agenzia_Ansa : Covid: oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure, verso l'obbligo di vaccino per gli over 60 #ANSA - Adnkronos : Si va verso l’obbligo vaccinale per gli over 50, in corso la cabina di regia: sarebbe questa la proposta di mediazi… - Devabole : RT @DomaniGiornale: ?? Si è conclusa la Cabina di regia per le nuove misure contro il #Covid: si va verso l'obbligo di #vaccino per gli #ove… - DomaniGiornale : ?? Si è conclusa la Cabina di regia per le nuove misure contro il #Covid: si va verso l'obbligo di #vaccino per gli… -