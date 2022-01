Covid oggi Abruzzo, 5.315 contagi: bollettino 5 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 5.315 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 5 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 1 mese e 100 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 124.093. Dei positivi odierni, 3.165 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Sono 360 i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 33.315 (+4,948 rispetto a ieri). Sono 226 i pazienti (+10 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 24 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 33.065 (+4937 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 14.258 tamponi molecolari (1.759.426 in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 5.315 ida coronavirus in, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 1 mese e 100 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 124.093. Dei positivi odierni, 3.165 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Sono 360 i guariti. Gli attualmente positivi insono 33.315 (+4,948 rispetto a ieri). Sono 226 i pazienti (+10 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 24 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 33.065 (+4937 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 14.258 tamponi molecolari (1.759.426 in ...

