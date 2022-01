Caos al Gf Vip: Katia minaccia Nathaly (VIDEO): “Questa la pagherai, con quella faccia che…” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si fa sempre più incandescente la situazione nella casa del Gf Vip con Katia Ricciarelli sempre al centro dell’attenzione, Questa volta per discusso con Nathaly e averla minacciata con il dito puntato. Queste sono state le parole della cantante lirica: “Da quando sei arrivata proprio nebbia totale e Questa la pagherai. Te lo dico io L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, amico di Manuel furioso contro Katia: “Cafona, rasenti il ridicolo. Fatti prestare la carrozzina…” Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro (VIDEO): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si fa sempre più incandescente la situazione nella casa del Gf Vip conRicciarelli sempre al centro dell’attenzione,volta per discusso cone averlata con il dito puntato. Queste sono state le parole della cantante lirica: “Da quando sei arrivata proprio nebbia totale ela. Te lo dico io L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, amico di Manuel furioso contro: “Cafona, rasenti il ridicolo. Fatti prestare la carrozzina…” Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro (): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” ...

Advertising

jiff00 : Ma quanto ci intriga assistere al caos che si è generato nella casa del gf vip come forse mai in precedenza ? - paladino_clara : RT @Aly54326: #gfvip @GrandeFratello @BELLIPRODUCTION Pare che alcuni sponsor lasciano, puntata anticipata, nel mirino per provvedimenti d… - Aly54326 : #gfvip @GrandeFratello @BELLIPRODUCTION Pare che alcuni sponsor lasciano, puntata anticipata, nel mirino per provv… - Diva_VIP : RT @autocostruttore: Focolai Covid: Verona e Udinese boom di contagi, 15 giocatori positivi. Serie A nel caos. A rischio anche Salernitana-… - infoitcultura : GF Vip, scoppia il caos in casa. Clarissa Selassiè: “Situazione fuori controllo” -