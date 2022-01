Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden 2022: programma, orari, tv, streaming. In calendario gigante e slalom (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo lo slalom di Zagabria in programma il 5 gennaio il comparto maschile della Coppa del Mondo di sci alpino si trasferirà sulle nevi svizzere di Adelboden per un doppio appuntamento con le discipline tecniche. La Chuenisbärgli è pronta ad ospitare il circo bianco tra l’8 ed il 9 gennaio prima che riprendano le gare tra le porte larghe sulla mitica Lauberhorn di Wengen. Marco Odermatt in caso di vittoria nel gigante potrebbe ipotecare la coppetta di specialità grazie al margine ragguardevole di punti nella classifica dedicata. Lo slalom invece non ha ancora un padrone bensì tantissimi pretendenti con le carte in regola per ambire al podio, come i nostri Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli. A proposito di colori azzurri il successo italiano sul pendio ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo lodi Zagabria inil 5 gennaio il comparto maschile delladeldi scisi trasferirà sulle nevi svizzere diper un doppio appuntamento con le discipline tecniche. La Chuenisbärgli è pronta ad ospitare il circo bianco tra l’8 ed il 9 gennaio prima che riprendano le gare tra le porte larghe sulla mitica Lauberhorn di Wengen. Marco Odermatt in caso di vittoria nelpotrebbe ipotecare la coppetta di specialità grazie al margine ragguardevole di punti nella classifica dedicata. Loinvece non ha ancora un padrone bensì tantissimi pretendenti con le carte in regola per ambire al podio, come i nostri Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli. A proposito di colori azzurri il successo italiano sul pendio ...

