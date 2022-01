La verità sui contagi: perché i vaccini funzionano (Di lunedì 3 gennaio 2022) I vaccini, secondo uno studio di Ceds Digital, funzionano. Dal 21 novembre al 21 dicembre hanno evitato 11mila decessi e 8mila terapie intensive oltre alla zona rossa in tutta Italia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) I, secondo uno studio di Ceds Digital,. Dal 21 novembre al 21 dicembre hanno evitato 11mila decessi e 8mila terapie intensive oltre alla zona rossa in tutta Italia

Advertising

PKarpoi : RT @ChanceGardiner: L'attenzione sui VACClNl ha distratto da un altra indiscutibile 'verità de la-scienza™' promossa dal governo: 'Le mas… - mussianooff : @illuminista3 In verità tiri 10 Kili però per fare il figo hai spostato sui 30?????????????????? - ArielloGiuliano : RT @ChanceGardiner: L'attenzione sui VACClNl ha distratto da un altra indiscutibile 'verità de la-scienza™' promossa dal governo: 'Le mas… - Ariel2575 : @boni_castellane @SoniaLaVera in questi presunti 130 mila,finivano anche i semplicemente positivi senza sintomi. Ha… - Flavr7 : RT @ChanceGardiner: L'attenzione sui VACClNl ha distratto da un altra indiscutibile 'verità de la-scienza™' promossa dal governo: 'Le mas… -

Ultime Notizie dalla rete : verità sui Rino Formica: 'È come nel '92. Per il Quirinale rischiamo un'elezione tombola' Servirebbe un dibattito animato dalla stampa, più che retroscena e gossip sui segreti delle ... La verità è che i partiti non controllano il seggio elettorale. E il voto segreto potrebbe favorire l'...

La verità sui contagi : perché i vaccini funzionano I nuovi contagi Covid in Italia continuano ad aumentare. Solamente il 31 dicembre sono stati superati i 140mila casi (con oltre un milione di tamponi) e guardando la media dell'ultima settimana ...

La verità sui contagi: perché i vaccini funzionano il Giornale Servirebbe un dibattito animato dalla stampa, più che retroscena e gossipsegreti delle ... Laè che i partiti non controllano il seggio elettorale. E il voto segreto potrebbe favorire l'...I nuovi contagi Covid in Italia continuano ad aumentare. Solamente il 31 dicembre sono stati superati i 140mila casi (con oltre un milione di tamponi) e guardando la media dell'ultima settimana ...