Tragedia di Capodanno | il fratello di Ilaria era tra i soccorritori | “Scusami | Picky”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’era anche Francesco Bove sull’ambulanza accorsa per tentare di salvare, la sorella 15enne, vittima con il fidanzatino 18enne Nicholas Galluzzi del grave incidente stradale nel quale, ieri, a Capezzano, hanno perso entrambi la vita, dopo aver perso l’equilibrio in sella ad uno scooter. E toglie il fiato il post scritto da Francesco, volontario dell’Avis di Pellezzano, nel ricordo di quanto avvenuto: “Nessun corso, nessuna esercitazione, nessuna simulazione sono in grado di prepararti per una cosa del genere.. Ironia della sorte, io penso – scrive ildi-. Nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza, e con tutta la rabbia, che hai in corpo. L’adrenalina prende il sopravvento, i ...