I Fatti del Mese – Dicembre 2021 (Di domenica 2 gennaio 2022) I Fatti del Mese torna puntuale ad inizio Mese con la selezione di quelle notizie più importanti. Siamo giunti a Dicembre che, appena concluso, porta con sé anche tutto il 2021, da sempre periodo di bilanci e del Natale. Francamente ad inizio Mese era difficile pensare che la variante Omicron avrebbe condizionato così tanto le nostre festività. La corsa al tampone e il dilagare di Omicron All’improvviso esattamente al contrario della pazienza degli Italiani nel mettersi in fila per tampone, che li facesse sentire al sicuro per trascorrere il Natale in compagnia o per viaggiare, è riesploso il virus. Nel giro di una settimana, la terza di Dicembre, di colpo siamo passati da meno di 10 mila a sfiorare i 100 mila. Poi abbondantemente superati ieri. Anche se il Covid ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 gennaio 2022) Ideltorna puntuale ad iniziocon la selezione di quelle notizie più importanti. Siamo giunti ache, appena concluso, porta con sé anche tutto il, da sempre periodo di bilanci e del Natale. Francamente ad inizioera difficile pensare che la variante Omicron avrebbe condizionato così tanto le nostre festività. La corsa al tampone e il dilagare di Omicron All’improvviso esattamente al contrario della pazienza degli Italiani nel mettersi in fila per tampone, che li facesse sentire al sicuro per trascorrere il Natale in compagnia o per viaggiare, è riesploso il virus. Nel giro di una settimana, la terza di, di colpo siamo passati da meno di 10 mila a sfiorare i 100 mila. Poi abbondantemente superati ieri. Anche se il Covid ...

