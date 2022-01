Covid Marche, calano tamponi e positivi. Il tasso di positività resta alto, 6 ricoveri in più, 3 morti / L'andamento del contagio (Di domenica 2 gennaio 2022) ANCONA - Covid Marche, meno tamponi effettuati nel giorno di festa e meno positivi, ma indici di positività e incidenza che restano sempre molto alti. Sei ricoveri in più e tre morti. Sono queste in ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 2 gennaio 2022) ANCONA -, menoeffettuati nel giorno di festa e meno, ma indici dità e incidenza cheno sempre molto alti. Seiin più e tre. Sono queste in ...

