Ultime Notizie dalla rete : Covid Europa Covid, l'Europa supera 100 milioni di casi da inizio pandemia L'attuale fiammata dei contagi, spinta dalla variante Omicron del Covid, ha portato l'Europa a superare i cento milioni di casi dalla scoperta del coronavirus nel dicembre 2019, secondo un conteggio della Afp. Negli ultimi sette giorni, l'Europa ha contato oltre 4,9 ...

Covid in Europa, la situazione oggi: contagi giù in Germania e all’Est, su nei Paesi mediterranei Corriere della Sera Emergenza Coronavirus, quattro positivi nel Bayern Monaco. Contagi anche nel Psg, ecco la situazione in Europa ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Emergenza Coronavirus, quattro positivi nel Bayern Monaco. Contagi anche nel Psg, ecco la situazione in Europa Quattro giocatori del Bayern Monaco posit ...

Covid arrivato in Antartide, focolaio in base scientifica belga Tutte le persone presenti nella base polare sono vaccinate e i sintomi dei contagiati sono lievi. Ma malgrado tutte le precauzioni il contagio si è ormai esteso a 16 dei 25 residenti della stazione po ...

