Sci alpino oggi | orari superG Bormio e slalom Lienz | programma | tv | streaming | pettorali di partenza

Prosegue il fittissimo programma della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 e non è ancora tempo di fermarsi per festeggiare il Capodanno. Il Circo Bianco, infatti, non va in vacanza e prosegue nel suo calendario. Le donne saranno in azione sulle nevi austriache di Lienz per lo slalom che andrà a chiudere il programma del 2021. Tra i rapid gates la solita Mikaela Shiffrin cercherà punti pesanti per allungare ulteriormente in classifica generale, con Petra Vlhova come prima rivale. Gli uomini, invece, saranno nuovamente in azione sulla "Stelvio" con il primo superG. Dopo la discesa disputata ieri, infatti, la tre-giorni valtellinese proporrà altre due gare veloci, ovvero altrettanti superG. Uno oggi (ore 11.30) e un altro domani.

