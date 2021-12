Tour de Ski 2022: a Lenzerheide Klaebo domina le qualificazioni, Pellegrino 8°. Avanti anche Graz, tra le donne passano in tre (Di martedì 28 dicembre 2021) Si è appena conclusa la fase delle qualificazioni della sprint a tecnica libera di Lenzerheide che funge da inizio del Tour de Ski 2021-2022. Arrivano dunque i primi risultati agonistici dopo che i giorni scorsi sono stati contrassegnati dalle vicende più varie (qualche caso di Covid-19, Manificat caduto e costretto al forfait e altre varie ed eventuali). Per quel che riguarda il settore maschile, il dominio è tutto di Johannes Hoesflot Klaebo. Per il norvegese un tempo quasi bestiale di 2’36?66, con 2?45 di vantaggio sul francese Richard Jouve e 2?83 sull’altro transalpino Lucas Chanavat. Il tutto come a lanciare un segnale pesantissimo per il prosieguo della giornata. Federico Pellegrino si classifica all’ottavo posto con il tempo di 2’43?15, 6?49 in più del leader. Lo precedono il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Si è appena conclusa la fase delledella sprint a tecnica libera diche funge da inizio delde Ski 2021-. Arrivano dunque i primi risultati agonistici dopo che i giorni scorsi sono stati contrassegnati dalle vicende più varie (qualche caso di Covid-19, Manificat caduto e costretto al forfait e altre varie ed eventuali). Per quel che riguarda il settore maschile, il dominio è tutto di Johannes Hoesflot. Per il norvegese un tempo quasi bestiale di 2’36?66, con 2?45 di vantaggio sul francese Richard Jouve e 2?83 sull’altro transalpino Lucas Chanavat. Il tutto come a lanciare un segnale pesantissimo per il prosieguo della giornata. Federicosi classifica all’ottavo posto con il tempo di 2’43?15, 6?49 in più del leader. Lo precedono il ...

