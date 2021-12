Vanessa Incontrada | l’incidente che poteva ucciderla | ecco cosa le è successo

Leggi su topicnews

(Di lunedì 27 dicembre 2021)in passato ha avuto un terribile incidente.nel dettaglio.è un’attrice e conduttrice spagnola che ha avuto un incredibilenel nostro Paese. Nasce a Barcellona e inizia il suo percorso artistico come modella. Poco dopo inizia la sua carriera da conduttrice. Ricordiamo la conduzione di Zelig, il Festivalbar, Wind Music Awards, Italia’s got talent e molti altri.sul red carpet – Getty ImagesParallelamente al percorso in tv inizia anche quello al cinema esordendo nel film di Pupi Avati, Il cuore altrove. Ha preso parte anche a molte fiction di, come Un paradiso per due, I cerchi nell’acqua, ...