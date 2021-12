Il funambolo perde l’equilibrio | spaventoso incidente durante lo spettacolo circense in Siberia L’esitazione | poi il volo da diversi metri

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Si stava esibendo in un difficile numero di equilibrismo, senza rete di protezione, quando dopo un attimo di esitazione, ilha persoed è rovinato a terra, tra le urla di terrore del pubblico. Il fatto è accaduto nelle scorse ore a Tyumen, in, l’artista non ha riportato ferite letali L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : funambolo perde

Il Leicester vince e convince imponendosi per 2 - 1 con gol del bomber Jamie Vardy e del... mentre il City di Pellegrini, complice anche la sconfitta proprio contro il Leicester,...Così, ogni azione non si, ma resta visibile a tutti i partecipanti, può essere quindi ... Non c'è più bisogno di fare salti datra Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber e tutte le altre ...L’incidente in un circo nella città russa di Tyumen in Siberia. Un funambolo è caduto da diversi metri di altezza mentre si stava esibendo nel suo numero di equilibrismo - senza rete di protezione. Co ...A Tyumen in Siberia, un funambolo ha perso l’equilibrio ed è caduto sulla pista mentre si stava esibendo in un numero a diversi metri d’altezza. Come si vede nel video diffuso sui social, l’uomo ha te ...