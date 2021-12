Arezzo | I giorni della Meraviglia colorano il capoluogo toscano

Advertising

AT_Informa : #AT_Arezzo Arezzo, modifica percorso via Giotto, nei giorni 24 e 31/12/2021 linee interessate: L1D, L1S, LF2, LF5, LF8 e la SI381. - in_appennino : RT muoversintoscan 'RT @AT_Informa: Durante le festività natalizie, l’organizzazione rimarrà invariata rispetto agl… - muoversintoscan : RT @AT_Informa: Durante le festività natalizie, l’organizzazione rimarrà invariata rispetto agli anni precedenti. Leggi le variazioni dei t… - AT_Informa : Durante le festività natalizie, l’organizzazione rimarrà invariata rispetto agli anni precedenti. Leggi le variazio… - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: Città di Castello, chiusa per 15 giorni la #discoteca della #rissa -

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo giorni

Today

Arriva gratis tutti ialle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. Basta cliccare QUI...Di Berardino sono andati in visita alla residenza sanitaria per augurare buone feste agli anziani e ai dipendenti dell'amministrazione comunale impegnati in questa struttura Negli ultimiil ...Anche in questi giorni che precedono il Natale come negli ultimi due anni il settore della sanità è costretto a lavorare quotidianamente sotto pressione per via dell emergenza legata al Covid. In un m ...Meteo Arezzo. Previsioni meteo Arezzo, domenica, 26 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono pr ...