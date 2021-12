' Feliz Navidad' di José Feliciano tra le canzoni di Natale 2021 più amate in Italia

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo il podio, intra i bran più ascoltati figurano "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" ( B. Swanson Quartet, Frank Sinatra ), "Jingle Bell Rock" (Bobby Helms) , "" (...

- CangianoCarlo : @Carlossainz55 @CSainz_oficial Tanti auguri di buon Natale Carlos! :) Feliz Navidad Carlos!

E' il momento delle canzoni di Natale 2021, e anche quest'anno "" di José Feliciano è tra i brani di Natale più amati dagli italiani, come conferma il numero di volte in cui è stato scaricato su iTunes e ascoltato su Spotify. La classifica di Natale ...Swanson Quartet, Frank Sinatra ), "Jingle Bell Rock" (Bobby Helms) , "" (José Feliciano), "Santa Tell Me" (Ariana Grande), "Snowman" (Sia), "Santa Claus Is Coming to Town" (Michael Bublé)...E' il momento delle canzoni di Natale 2021, e anche quest'anno "Feliz Navidad" di José Feliciano è tra i brani di Natale più amati dagli italiani, come ...(B. Swanson Quartet, Frank Sinatra), 'Jingle Bell Rock' (Bobby Helms), 'Feliz Navidad' (José Feliciano), 'Santa Tell Me' (Ariana Grande), 'Snowman' (Sia), 'Santa Claus Is Coming to Town' (Michael Bubl ...