Kelly LeBrock su Steven Seagal: "È un uomo triste e da piccolo ha subito bullismo" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Kelly LeBrock è intervenuta su Steven Seagal, definito come 'una vera tragedia a Hollywood'; l'attrice, poi, ha augurato il meglio al suo ex marito. Kelly LeBrock è intervenuta su Steven Seagal, definendo il suo ex marito come "un'autentica tragedia a Hollywood". L'attrice ha poi augurato il meglio al protagonista di Trappola sulle montagne rocciose. Nel corso di un'intervista con Page Six, Kelly LeBrock ha detto a proposito di Steven Seagal: "Mi dispiace davvero per lui ma è una tragedia a Hollywood. Lui è stato fortemente bullizzato da bambino e credo che le vittime di comportamenti del genere smarriscano la loro infanzia. Si tratta di una persona davvero triste, gli ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021)è intervenuta su, definito come 'una vera tragedia a Hollywood'; l'attrice, poi, ha augurato il meglio al suo ex marito.è intervenuta su, definendo il suo ex marito come "un'autentica tragedia a Hollywood". L'attrice ha poi augurato il meglio al protagonista di Trappola sulle montagne rocciose. Nel corso di un'intervista con Page Six,ha detto a proposito di: "Mi dispiace davvero per lui ma è una tragedia a Hollywood. Lui è stato fortemente bullizzato da bambino e credo che le vittime di comportamenti del genere smarriscano la loro infanzia. Si tratta di una persona davvero, gli ...

