Australian Open, Andy Murray ci sarà: accettata la wild card (Di giovedì 23 dicembre 2021) Andy Murray ha accettato la wild - card per l'Australian Open 2022. Il britannico ha saltato l'edizione 2021 perché aveva contratto il COVID - 19 a dicembre. Cinque volte finalista nel primo Slam dell'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021)ha accettato laper l'2022. Il britannico ha saltato l'edizione 2021 perché aveva contratto il COVID - 19 a dicembre. Cinque volte finalista nel primo Slam dell'...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? AUSTRALIAN OPEN DI TENNIS: LE RINUNCE DEI NON VACCINATI ?? Secondo quanto riporta il West Australian la stella eme… - sportface2016 : #AustralianOpen, niente giudici di linea: scelta la tecnologia #HawkEye - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Missione Australian Open, i primi giocatori in arrivo: Berrettini atteso il 27 dicembre - paoloangeloRF : Missione Australian Open, i primi giocatori in arrivo: Berrettini atteso il 27 dicembre - sportli26181512 : Australian Open 2022, Murray giocherà con una wild-card: Andy Murray sarà al via degli Australian Open, primo Slam… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open, Andy Murray ci sarà: accettata la wild card Andy Murray ha accettato la wild - card per l'Australian Open 2022. Il britannico ha saltato l'edizione 2021 perché aveva contratto il COVID - 19 a dicembre. Cinque volte finalista nel primo Slam dell'anno, lo scozzese ha giocato per l'ultima ...

Australian Open, niente giudici di linea: scelta la tecnologia Hawk - Eye Gli Australian Open 2022 rappresenteranno l'evento clou della prima parte della stagione tennistica, primo Slam dell'anno come da tradizione. Novak Djokovic e Daniil Medvedev si contenderanno il titolo da ...

Australian Open 2022, Murray giocherà con una wild-card Sky Sport ANDY MURRAY RICEVE UNA WILD-CARD PER GLI AUSTRALIAN OPEN “Sono davvero emozionato – ha affermato il tennista scozzese tramite i propri canali social – di tornare a giocare agli Australian Open e ringrazio Craig (Tiley ndr) e tutto ...

Australian Open, Srdjan Djokovic non arretra: “La presenza di Novak dipende dagli organizzatori” Manca sempre meno all’Australian Open e la questione vaccinale continua a tenere banco. Dopo le recenti novità sulla non validità di Sputnik resta il dubbio sulla presenza del numero 1 del mondo Novak ...

Andy Murray ha accettato la wild - card per l'2022. Il britannico ha saltato l'edizione 2021 perché aveva contratto il COVID - 19 a dicembre. Cinque volte finalista nel primo Slam dell'anno, lo scozzese ha giocato per l'ultima ...Gli2022 rappresenteranno l'evento clou della prima parte della stagione tennistica, primo Slam dell'anno come da tradizione. Novak Djokovic e Daniil Medvedev si contenderanno il titolo da ...“Sono davvero emozionato – ha affermato il tennista scozzese tramite i propri canali social – di tornare a giocare agli Australian Open e ringrazio Craig (Tiley ndr) e tutto ...Manca sempre meno all’Australian Open e la questione vaccinale continua a tenere banco. Dopo le recenti novità sulla non validità di Sputnik resta il dubbio sulla presenza del numero 1 del mondo Novak ...