Torta alla banana senza cottura | un peccato di gola pronto in un baleno!

Una vera delizia velocissima da preparare, troverete di seguito le indicazioni necessarie per preparare questo dolce e l'elenco degli ingredienti che dovete procurarvi. Vediamo dunque tutti i dettagli. Ingredienti 100 ml di acqua fredda 25 g di gelatina 300 g di latte condensato 300 g di panna acida (qualsiasi contenuto di grassi) 80 g di biscotti fondenti 2 banane (~ 300 g polpa) 80 g di biscotti leggeri cacao, noci o cioccolato Procedimento Prendete una terrina e versateci dentro 25 g di gelatina e 100 ml di acqua fredda. Con l'aiuto di un cucchiaio, mescolate il tutto fino a quando la gelatina non si sarà solidificata e lasciate riposare per qualche minuto. Prendete poi 80 g di biscotti normali e altri 80 g di biscotti al cioccolato, procuratevi poi due terrine e rompete i biscotti casualmente dividendoli per tipologia. Adesso, prendete uno stampo sganciabile da 18 cm e ...

