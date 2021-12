Troppi contagi a Fiumicino, Severini: “Bene il Sindaco a fermare gli eventi di Natale. Ora chiudere le scuole subito e rispettare le regole” (Di sabato 18 dicembre 2021) Fiumicino – “Anche quest’anno ci stiamo inoltrando verso il pieno delle festività natalizie, ma non possiamo negare che la situazione contagi da Covid non sia variata di molto rispetto all’anno scorso, anzi. Ci stiamo dirigendo verso il picco di contagi: oltre 460 casi totali, è quanto si legge nell’ultimo bollettino della Asl Roma 3?. A parlare è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che aggiunge: “Numeri così non forse non si erano mai visti nemmeno durante il pieno della pandemia. Questo a dimostrazione che, anche se il vaccino agisce sui sintomi, non agisce sulle positività. Inoltre, la situazione sta letteralmente sfuggendo di mano alla Asl, perché le comunicazioni arrivano in ritardo o non arrivano per niente. Il tutto, infatti, è gestito dalla cittadinanza responsabile, che fornisce ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 dicembre 2021)– “Anche quest’anno ci stiamo inoltrando verso il pieno delle festività natalizie, ma non possiamo negare che la situazioneda Covid non sia variata di molto rispetto all’anno scorso, anzi. Ci stiamo dirigendo verso il picco di: oltre 460 casi totali, è quanto si legge nell’ultimo bollettino della Asl Roma 3?. A parlare è Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che aggiunge: “Numeri così non forse non si erano mai visti nemmeno durante il pieno della pandemia. Questo a dimostrazione che, anche se il vaccino agisce sui sintomi, non agisce sulle positività. Inoltre, la situazione sta letteralmente sfuggendo di mano alla Asl, perché le comunicazioni arrivano in ritardo o non arrivano per niente. Il tutto, infatti, è gestito dalla cittadinanza responsabile, che fornisce ...

