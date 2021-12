Roma | scompare da 6 giorni | ritrovato morto in un’intercapedine con mani e piedi legati

(Di domenica 19 dicembre 2021) Terribile scoperta questo pomeriggio a, nelle case popolari di viale Giorgio Morandi, in zona Tor Sapienza. Il corpo senza vita di un operaio di 48 anni è statonell’intercapedine nelle immediate vicinanze dell’abitazione occupata abusivamente dalla vittima, al civico 50. Cadavere trovato inSi tratta di un operaio egiziano, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari domenica 12 dicembre. Una segnalazione, arrivata nel primo pomeriggio di oggi, ha portato al complesso di case popolari. L’uomo è stato trovato con: per tirarlo fuori sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno impiegato diverso tempo per poter tirare fuori il cadavere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesacro. La vittima viveva ...

Terribile scoperta questo pomeriggio a Roma, nelle case popolari di viale Giorgio Morandi, in zona Tor Sapienza. Il corpo senza vita di un operaio di 48 anni è stato ritrovato nell'intercapedine nelle immediate vicinanze dell'abitazione occupata abusivamente dalla vittima, al civico 50.