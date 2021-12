Paura per Di Natale, rapinato nella sua casa a Empoli: cosa è successo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Attimi di terrore per Antonio Di Natale e la sua famiglia. L’ex attaccante è stato vittima di una rapina nella sua casa a Empoli Giovedì sera di terrore per Antonio Di Natale, ex attaccante italiano e ora allenatore della Carrarese. Verso ora di cena, infatti, l’ex Udinese è stato vittima di una rapina nella sua casa a Empoli mentre era in compagnia della moglie, dei figli e del suocero. I rapinatori, un gruppo di cinque persone secondo quanto comunicato dalla polizia, avrebbe puntato la pistola contro Di Natale facendosi consegnare un orologio che aveva al polso del valore stimato di circa 30mila euro. Non ci sarebbero persone ferite nella circostanza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Attimi di terrore per Antonio Die la sua famiglia. L’ex attaccante è stato vittima di una rapinasuaGiovedì sera di terrore per Antonio Di, ex attaccante italiano e ora allenatore della Carrarese. Verso ora di cena, infatti, l’ex Udinese è stato vittima di una rapinasuamentre era in compagnia della moglie, dei figli e del suocero. Iri, un gruppo di cinque persone secondo quanto comunicato dalla polizia, avrebbe puntato la pistola contro Difacendosi consegnare un orologio che aveva al polso del valore stimato di circa 30mila euro. Non ci sarebbero persone feritecircostanza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

matteosalvinimi : Domani a processo, per aver difeso la mia Italia. Rischio una condanna a 15 anni di carcere? A testa alta, nessuna… - Agenzia_Ansa : VIDEO | No-vax incinta si pente in terapia intensiva: 'Non mi sarei mai perdonata'. Genevieve e' ricoverata a Bolza… - stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - FrisaniRosita : RT @VujaBoskov: io pensa che finalmente è bello vedere piazza piena di gente che non lamenta per paura di puntura o inventa finte dittature… - paolamorellato : RT @aboubakar_soum: A chi ha dichiarato guerra a @LegaBraccianti dopo nostra manifestazione, diciamo che vi affronteremo SENZA PAURA e con… -