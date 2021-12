Estrazioni SuperEnalotto di questa Settimana

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il jackpot deldi Martedì 14 Dicembre 2021 è di € 124.440.857,65deldi Martedì 14 Dicembre 2021 Sestina vincente: 35 59 64 65 68 73 Jolly: 50 Superstar: 49 Quote• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 2 vincitori totalizzano € 100.228,58 • 4 punti: 515 vincitori totalizzano € 396,09 • 3 punti: 18884 vincitori totalizzano € 32,53 • 2 punti: 297158 vincitori totalizzano € 6,42 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 0 vincitori • 4 punti più SuperStar: 0 vincitori • 3 punti più SuperStar: 80 vincitori totalizzano € 3.253,00 • 2 punti più SuperStar: 1535 vincitori totalizzano € 100,00 • 1 punti più SuperStar: 11587 vincitori totalizzano € 10,00 • 0 punti più SuperStar: 29831 vincitori totalizzano € 5,00

Fratello minore del, prevede un'estrazione al giorno alle 19:00 e indovinando tutti e ...festeggiato con una schedina di appena un euro è il numero 190 dall'inizio delle: è ...Ricordiamo che nell' estrazione speciale deldel mercoledì si possono puntare fino a 12 numeri , anziché sei come nel concorso tradizionale del. Si vince anche con 5, 4, ...• 2 punti più SuperStar: 1535 vincitori totalizzano € 100,00 • 1 punti più SuperStar: 11587 vincitori totalizzano € 10,00 • 0 punti più SuperStar: 29831 vincitori totalizzano € 5,00 ...A chi non è mai capitato di sognare di vincere un ricco premio giocando alla lotteria? D’altronde sono tante le lotterie che mettono in palio delle vincite milionarie e tentare la fortuna giocando poc ...