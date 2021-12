A Pomezia una giornata formativa sulla guida sicura dei monopattini elettrici (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pomezia. Una giornata formativa, con modalità telematica, rivolta agli studenti degli istituti secondari di secondo grado. Completamene dedicata alla guida sicura dei monopattini elettrici promossa da LINK, azienda attiva nel servizio di monopattini in sharing, presente a Pomezia con 200 veicoli. Da tempo, ormai, i monopattini elettrici fanno parte della nostra comunità, ma ancora molti sono gli incidenti e le insicurezze alla guida. L’evento di formazione erogato si inserisce nell’ambito del progetto “LINK4Schools”. Organizzato dall’azienda LINK Italia, in collaborazione con Miur, Polizia Stradale, Legambiente e centri di guida sicura ACI-SARA, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021). Una, con modalità telematica, rivolta agli studenti degli istituti secondari di secondo grado. Completamene dedicata alladeipromossa da LINK, azienda attiva nel servizio diin sharing, presente acon 200 veicoli. Da tempo, ormai, ifanno parte della nostra comunità, ma ancora molti sono gli incidenti e le insicurezze alla. L’evento di formazione erogato si inserisce nell’ambito del progetto “LINK4Schools”. Organizzato dall’azienda LINK Italia, in collaborazione con Miur, Polizia Stradale, Legambiente e centri diACI-SARA, e ...

