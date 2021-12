?Covid, nel Regno Unito è record di contagi: raddoppiano casi Omicron (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Londra: 78.610 casi registrati, mai così da inizio della pandemia, ma Johnson esclude nuove restrizioni. In Francia 65.713 nuovi casi e 153 morti. Spagna, 27mila casi in 24 ore, record da luglio. Aumento di contagi anche in Sudafrica: 27mila Leggi su rainews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Londra: 78.610registrati, mai così da inizio della pandemia, ma Johnson esclude nuove restrizioni. In Francia 65.713 nuovie 153 morti. Spagna, 27milain 24 ore,da luglio. Aumento dianche in Sudafrica: 27mila

Advertising

ladyonorato : Fra mezz’ora circa interverrò in #plenaria del Parlamento Europeo, collegata da Roma, nel dibattito sulla “rinascit… - Agenzia_Ansa : Il Covid svuota le culle: nei primi nove mesi di quest'anno 12.500 nuovi nati in meno in Italia rispetto allo stess… - IlContiAndrea : #Elisa domani non sarà a #SanremoGiovani, assieme ad altri colleghi Big perché positiva al Covid. Si collegherà in… - LeBombeDiVlad : ?? Premier League, rinviato il match tra #Burnley e #Watford ?? Focolaio #Covid19 ????? #LBDV #LeBombeDiVlad - umbertosecondo : RT @byoblu: Il sottosegretario alla Salute Sileri ha recentemente parlato di 'terapie intensive Covid piene di bambini'. La realtà sembra p… -