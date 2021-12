Quirinale: Calenda, 'Salvini a me ha mandato un messaggio, sua iniziativa giusta' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - Salvini "mi ha mandato un messaggio dicendo che ne parleremo dopo la legge di Bilancio. Va benissimo, è una iniziativa giusta". Lo ha detto Carlo Calenda a Rainews24 a proposito di Quirinale. "Io sostengo da tempo che essendoci Draghi in ballo è fondamentale che i leader di maggioranza, ma possibilmente anche la Meloni, si siedano e considerino questa peculiarità che ha effetti sulla legislatura -ha spiegato il leader di Azione-. E' necessario incontrarsi, mettere da parte le normali rivalità politiche e decidere una linea". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) -"mi haundicendo che ne parleremo dopo la legge di Bilancio. Va benissimo, è una". Lo ha detto Carloa Rainews24 a proposito di. "Io sostengo da tempo che essendoci Draghi in ballo è fondamentale che i leader di maggioranza, ma possibilmente anche la Meloni, si siedano e considerino questa peculiarità che ha effetti sulla legislatura -ha spiegato il leader di Azione-. E' necessario incontrarsi, mettere da parte le normali rivalità politiche e decidere una linea".

