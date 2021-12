Pochettino: “Real abituato a vincere in Champions. Dobbiamo arrivarci bene” (Di martedì 14 dicembre 2021) Intervenuto ai canali ufficiali del club, parla l’allenatore del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a proposito della doppia sfida in ottavi contro il Real Madrid. Dopo la ripetizione dei sorteggi che hanno creato non poco scompiglio, il PSG infatti si è ritrovato davanti il Real Madrid. Nel primo sorteggio la squadra francese aveva beccato il Manchester United, palcoscenico che sarebbe valso l’ennesima sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo. Pochettino parla così della partita contro la squadra di Carlo Ancelotti: “Sarà un doppio confronto molto difficile, perché il Real ha un grande allenatore e grandi giocatori. Sono abituati a vincere in Champions, hanno tanta esperienza, e dunque sarà una gara molto difficile. Si giocherà a febbraio, l’attuale stato di forma ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Intervenuto ai canali ufficiali del club, parla l’allenatore del Paris Saint-Germain, Mauricio, a proposito della doppia sfida in ottavi contro ilMadrid. Dopo la ripetizione dei sorteggi che hanno creato non poco scompiglio, il PSG infatti si è ritrovato davanti ilMadrid. Nel primo sorteggio la squadra francese aveva beccato il Manchester United, palcoscenico che sarebbe valso l’ennesima sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo.parla così della partita contro la squadra di Carlo Ancelotti: “Sarà un doppio confronto molto difficile, perché ilha un grande allenatore e grandi giocatori. Sono abituati ain, hanno tanta esperienza, e dunque sarà una gara molto difficile. Si giocherà a febbraio, l’attuale stato di forma ...

