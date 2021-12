Ainis | «L' elezione del Presidente è opaca perché avviene per cooptazione»

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 dicembre 2021) «Questa concentrazione di energie e alchimie politiche sulla scelta del nome del nuovoè frutto di una distorta lettura costituzionale del suo ruolo». Utilizzando una metafora calzante, il professor Micheleavverte che «non stiamo scegliendo il pilota, ma il meccanico del nostro ordinamento». Il noto costituzionalista evidenzia come «il nuovodovrà essere dotato di grande capacità di ascolto e di equilibrio: non è inserito in nessuno dei tre tradizionali poteri dello Stato, pur dovendo confrontarsi con ciascuno di essi. Il suo compito ricorda quello di una levatrice». Il costituzionalista non risparmia neanche una stoccata alla classe politica italiana, colpevole di renderel’dell’inquilino del Quirinale: «Tutto si gioca durante conversazioni segrete e ...