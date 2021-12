Spadaro, sette parole per immaginare il futuro (Di sabato 11 dicembre 2021) “Fiamma nella notte” è il nuovo libro di padre Antonio Spadaro (edizioni Ares, euro 14), che scandaglia sette parole per aiutarci a immaginare il futuro in un momento in cui siamo presi enormemente dal presente. Mi ha coinvolto perché vivo sempre di più il presente come casa del tempo, quella da cui vogliamo o dobbiamo uscire e a cui tutti però vogliamo o dobbiamo tornare. Così ho percepito il lockdown come un tempo che chiude nel presente, mentre è urgente immaginare il futuro. Sono entrato con queste idee nella lettura del libro che si sofferma appunto su sette parole, importanti: viaggio, frontiera, ring, germoglio, cose, Logos e pandemia. Sono parole che vivono sulla soglia. Il libro è un viaggio letterario (e ... Leggi su formiche (Di sabato 11 dicembre 2021) “Fiamma nella notte” è il nuovo libro di padre Antonio(edizioni Ares, euro 14), che scandagliaper aiutarci ailin un momento in cui siamo presi enormemente dal presente. Mi ha coinvolto perché vivo sempre di più il presente come casa del tempo, quella da cui vogliamo o dobbiamo uscire e a cui tutti però vogliamo o dobbiamo tornare. Così ho percepito il lockdown come un tempo che chiude nel presente, mentre è urgenteil. Sono entrato con queste idee nella lettura del libro che si sofferma appunto su, importanti: viaggio, frontiera, ring, germoglio, cose, Logos e pandemia. Sonoche vivono sulla soglia. Il libro è un viaggio letterario (e ...

