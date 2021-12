Coro Fenice, il flash mob nell'hub vaccinale a Venezia: "Grazie sanitari". VIDEO (Di sabato 11 dicembre 2021) Si sono finti vaccinandi in attesa della terza dose, poi, a mezzogiorno, si sono alzati in piedi e si sono esibiti per mezz'ora, a sorpresa. Così i membri del Coro della Fenice di Venezia - come mostra anche un VIDEO del Gazzettino - hanno espresso il loro Grazie e il loro sostegno alla campagna vaccinale dell'Ulss 3 Serenissima di Venezia. È stato il tabellone elettronico, che di solito indica agli utenti in attesa il loro turno, a svelare - durante il flash mob - l’identità del gruppo, con la scritta: "Grazie, sanitari. La Fenice" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - COVID, I NUOVI COLORI DELLE REGIONI). Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021) Si sono finti vaccinandi in attesa della terza dose, poi, a mezzogiorno, si sono alzati in piedi e si sono esibiti per mezz'ora, a sorpresa. Così i membri deldelladi- come mostra anche undel Gazzettino - hanno espresso il loroe il loro sostegno alla campagnadell'Ulss 3 Serenissima di. È stato il tabellone elettronico, che di solito indica agli utenti in attesa il loro turno, a svelare - durante ilmob - l’identità del gruppo, con la scritta: ". La" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - COVID, I NUOVI COLORI DELLE REGIONI).

