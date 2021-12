Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Marco Odermatt allunga, +136 su Mayer (Di sabato 11 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1 Odermatt Marco SUI 446 2 Mayer Matthias AUT 310 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 229 4 PINTURAULT Alexis FRA 205 5 KRIECHMAYR Vincent AUT 199 6 FEUZ Beat SUI 160 7 CAVIEZEL Gino SUI 130 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 113 9 KRANJEC Zan SLO 112 10 HIRSCHBUEHL Christian AUT 100 11 SANDER Andreas GER 9812 PARIS Dominik ITA 84 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERG 2021-2022 1 Odermatt Marco SUI 180 2 Mayer Matthias AUT 130 3 KILDE Aleksand. NOR 100 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 90 5 PINTURAULT Alexis FRA 80 6 SANDER Andreas GER 76 7 THOMPSON Broderick CAN 71 8 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)GENERALEDELSCISUI 446 2Matthias AUT 310 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 229 4 PINTURAULT Alexis FRA 205 5 KRIECHMAYR Vincent AUT 199 6 FEUZ Beat SUI 160 7 CAVIEZEL Gino SUI 130 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 113 9 KRANJEC Zan SLO 112 10 HIRSCHBUEHL Christian AUT 100 11 SANDER Andreas GER 9812 PARIS Dominik ITA 84DELSUPERGSUI 180 2Matthias AUT 130 3 KILDE Aleksand. NOR 100 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 90 5 PINTURAULT Alexis FRA 80 6 SANDER Andreas GER 76 7 THOMPSON Broderick CAN 71 8 ...

