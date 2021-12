Calabria in giallo, Veneto a rischio. Cresce l'incidenza, intensive più affollate (Di venerdì 10 dicembre 2021) Arrivano come ogni venerdì i dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità e della Cabina di regia che si riferiscono al periodo tra il 3 e il 9 dicembre e che serviranno per decidere le fasce di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Arrivano come ogni venerdì i dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità e della Cabina di regia che si riferiscono al periodo tra il 3 e il 9 dicembre e che serviranno per decidere le fasce di ...

Advertising

TgLa7 : #Speranza firma ordinanza, #Calabria in giallo - save1976 : RT @DBarillarisson: Ci riempiono di bugie ci dicono che non siamo sani e abbiamo bisogno di una medicina, il vaccino, ma non è vero, ci dic… - antoniogrampon1 : RT @demagistris: Calabria in GIALLO perché i posti letto in ospedale sono - orasolaretv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Covid Calabria in giallo 2?? Senza scienza mondo in ginocchio 3?? Blitz contro capor… - afylot : RT @demagistris: Calabria in GIALLO perché i posti letto in ospedale sono -