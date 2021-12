Mourinho, felice a metà: 'Bene il risultato, ma inaccettabili i due gol' (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA - La Roma nell'ultimo match del girone di Conference ribalta il pronostico e vola agli ottavi della competizione senza dover affrontare il tanto temuto spareggio con una terza dell'Europa League. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA - La Roma nell'ultimo match del girone di Conference ribalta il pronostico e vola agli ottavi della competizione senza dover affrontare il tanto temuto spareggio con una terza dell'Europa League. ...

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho felice Roma, Mourinho insoddisfatto: 'I due gol presi sono inaccettabili' SOFIA (BULGARIA) - " Sono felice perchè abbiamo vinto, ma i due gol presi sono inaccettabili. Non è possibile dal 3 - 0 ... Così, José Mourinho ha commentato ai microfoni di Sky Sport la . Sull'aver ...

Mourinho non si accontenta: 'I due gol subiti sono inaccettabili' "E' inammissibile essere rimontati dal 3 - 0 al 3 - 2, dopo 45' in controllo - è il commento di Mourinho dopo la vittoria della Roma in Bulgaria - . Sono felice di aver vinto e del primato nel girone ma i due gol subiti sono inaccettabili".

Roma, Mourinho: “Non possiamo subire due gol così” Mourinho a Sky Sport – E’ un Mourinho soddisfatto quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con il CSKA Sofia, che porterà il club giallorosso direttamente agli ottavi. L’allena ...

Roma, Mourinho: “Positivo solo il risultato, siamo stati fortunati” Il tecnico giallorosso dopo la vittoria di Sofia: “Primo posto? Non avremmo avuto la rosa per giocare altre due partite” ...

