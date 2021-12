Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 10 dicembre: Anna irritata dal comportamento di Salvo nei confronti di Agnese (Di giovedì 9 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda su Rai Uno venerdì 10 dicembre 2021, rivelano che Agnese sarà in preda all’agitazione per colpa dell’imminente operazione di Tina. La ragazza, fisserà la data in cui dovrà sottoporsi al delicato intervento. Salvatore continuerà ad avere un comportamento ostile nei riguardi di sua madre, che Anna continuerà a non comprendere. Umberto sarà deluso da Flora, poiché è venuto a sapere che la stilista tra tramando qualcosa alle sue spalle. Marco e Gemma si baceranno. Agnese per via dello stress accuserà un malore improvviso. Il Paradiso delle Signore 6, Agnese preoccupata per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 9 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con Il6. Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda su Rai Uno venerdì 102021, rivelano chesarà in preda all’agitazione per colpa dell’imminente operazione di Tina. La ragazza, fisserà la data in cui dovrà sottoporsi al delicato intervento. Salvatore continuerà ad avere unostile nei riguardi di sua madre, checontinuerà a non comprendere. Umberto sarà deluso da Flora, poiché è venuto a sapere che la stilista tra tramando qualcosa alle sue spalle. Marco e Gemma si baceranno.per via dello stress accuserà un malore improvviso. Il6,preoccupata per ...

