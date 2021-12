Quanto tempo può rimanere una donna senza sesso? Tutta la verità (Di martedì 7 dicembre 2021) Per capire Quanto tempo una donna può rimanere senza sesso bisogna capire cosa si intenda con questa domanda, perché a parte l’aspetto tragicomico della questione, le conseguenze sul fisico possono essere importanti. Nella cultura popolare è molto ben radicata l’idea che le donne possano fare a meno del sesso molto più a lungo degli uomini. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Per capireunapuòbisogna capire cosa si intenda con questa domanda, perché a parte l’aspetto tragicomico della questione, le conseguenze sul fisico possono essere importanti. Nella cultura popolare è molto ben radicata l’idea che le donne possano fare a meno delmolto più a lungo degli uomini. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.che.it

LauraGaravini : #ConteScappa ancor prima di iniziare. Quanto accaduto con il collegio vacante a Roma conferma che l'alleanza con… - carmelitadurso : Quanto è bella #Firenze… Non ci andavo da tantissimo tempo… Due giorni sono davvero volati ma non mancherei mai a u… - smallyesbigno : RT @UIKIONLUS: La #Turchia a #Sengal prova a finire il lavoro che #ISIS non è riuscito a portare a termine. Per quanto tempo ancora la com… - RazorsEdge999 : @ThinkingGreeks Ti seguo su youtube da novembre 2018 (il 'grande crash' di Bitcoin da 6k a 3k): quanto tempo é passato...???? - alexstocco : RT @Jack53152579: Ma chi l'avrebbe mai detto.. Sempre noi. Si accettano scommesse su quanto tempo ci metteranno a togliere la pensione a… -