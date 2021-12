Francesco Renga Ha un Nuovo Amore! Ecco Chi E’!

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ultimi aggiornamenti sulla vita sentimentale di. Il cantautore dopo la fine della relazione con Ambra Angiolini, avvenuta nel 2015, ha ritrovato il sorriso accanto ad una nuova compagna. Sembra che i due stiano insieme già dal 2019, ma sino ad ora tutto era rimasto segreto. La nuova fidanzata non fa parte del mondo dello spettacolo e pare sia una persona molto riservata, proprio come il nostro. Scopriamo insieme di chi si tratta!si è fidanzato!ha una nuova fidanzata. La notizia è finalmente confermata. Dopo tante indiscrezioni sulla vita privata del cantante, oggi possiamo dire che l’ex compagno di Ambra Angiolini ha ritrovato il sorriso accanto a Diana Poloni. Una donna lontana dal mondo del spettacolo ed ...

Advertising

smoothxevans : nek, francesco renga, max pezzali e dovevo andare a quello di tiziano nel 2020 - dacqui_juan : la mamma di francesco renga sukkia gli yoyo a 3 euro..beve tutto - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Renga - Era una vita che ti stavo aspettando - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Max Pezzali - Duri da battere (feat. Nek & Francesco Renga) - RADIOEFFEITALIA : Francesco Renga - Angelo -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Renga

Ha suonato, infatti, nelle tournée di diversi artisti come Pino Daniele, Patty Pravo, Malika Ayane,e gli stessi Pooh. Dove vive Red Canzian e la scelta vegana Nel 1992, complice un ...Pochi mesi dopo il trionfo a "X Factor" la cantante si ritrova sul palco dell'Ariston, a Sanremo, dove affiancanel duetto sulle note di "Una ragione di più" in occasione della serata ...Il tribunale di Prato ha accordato il patteggiamento a don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per i festini con la droga e per ...Il cantante e la sua nuova compagna mantengono un profilo molto basso: lei non fa parte del mondo dello spettacolo e molto probabilmente non ama stare al centro dell’attenzione. LEGGI ANCHE >>> France ...